Italia-Arabia Saudita: amichevole per gli azzurri ed esordio da ct di Roberto Mancini. Lunedì 28 maggio 2018 a San Gallo va in scena una sfida inedita con la selezione araba

Italia-Arabia Saudita: lunedì 28 maggio 2018, allo stadio ‘Kybunpark’’ di San Gallo (Svizzera) è in programma la sfida amichevole tra gli azzurri e la selezione araba. La partita rappresenta l’esordio in panchina del neo ct italiano Roberto Mancini ed è la prima di un trittico di amichevoli che vedranno successivamente impegnati gli azzurri contro Francia (venerdì 1 giugno a Nizza) e Olanda (lunedì 4 giugno a Torino). E’ il primo confronto assoluto tra Italia e Arabia Saudita, che mai si erano affrontate nella loro storia. Per la Nazionale araba, guidata dal ct spagnolo Juan Antonio Pizzi, si tratta di un’amichevole pre-Mondiale: dopo 12 anni, infatti, i ‘Figli del Deserto’ prenderanno di nuovo parte al torneo mondiale, che inaugureranno nella gara iniziale contro la Russia (14 giugno).

Italia-Arabia Saudita, in programma lunedì 28 maggio 2018 alle ore 20,45, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai 1. Sarà poi possibile seguire l’amichevole in streaming gratis attraverso la piattaforma RaiPlay, accessibile in modo gratuito da PC, smartphone e tablet. Gli aggiornamenti in diretta della gara potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili anche su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Italia-Arabia Saudita, probabili formazioni

Qui Italia: nelle convocazioni del ct Mancini ci sono le novità rappresentate da Caldara, Baselli, Mandragora e Berardi, mentre fanno il loro ritorno in azzurro dopo lungo tempo Simone Zaza e Mario Balotelli. Dei convocati, l’allenatore dovrà fare a meno di Emerson Palmieri (che era alla prima chiamata) e Marchisio, costretti ad abbandonare il ritiro per infortunio. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro l’Arabia Saudita, è ipotizzabile l’impiego del sistema 4-3-3: preventivabile vedere Donnarumma tra i pali e Bonucci (nuovo capitano azzurro) al centro della difesa, il quale dovrebbe essere affiancato nella linea a 4 da Zappacosta (in alternativa D’Ambrosio o Florenzi), Romagnoli e Criscito. A centrocampo, ecco Pellegrini, Jorginho e Verratti; in attacco, Chiesa e Insigne agiranno ai lati di uno tra Immobile e Balotelli.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Balotelli.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Mayuf; Al-Burayk, Hawsawi Om., Hawsawi Os., Al-Shahrani; Al-Faraj, Abdullah Ateef; Al Shehri, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Sahlawi.

La Nazionale italiana, dopo il raduno in programma a Coverciano mercoledì 23 maggio, svolgerà tre giornate di doppi allenamenti; domenica pomeriggio, dopo la rifinitura mattutina, gli azzurri partiranno dall’aeroporto di Firenze alla volta di San Gallo (volo charter alle ore 17,45). Giocata la gara contro l’Arabia Saudita in programma lunedì sera, la Nazionale farà ritorno a Firenze intorno alle ore 12 di martedì 29 maggio.