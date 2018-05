Italia, definito lo staff del nuovo ct Mancini

E’ stato definito oggi lo staff voluto dal nuovo commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini in vista delle future amichevoli internazionali

Questa sera comincia ufficialmente l’avventura del nuovo commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, voluto fortemente dalla FIGC dopo il traghettatore Gigi Di Biagio e la sciagurata esperienza di Giampiero Ventura. Il gruppo azzurro si radunerà infatti a Coverciano in vista delle amichevoli internazionali con Olanda, Francia e Arabia Saudita. I 28 convocati dall’ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo (che ha rescisso consensualmente il suo contratto col club sovietico proprio per sposare la causa azzurra, dopo aver smaltito la delusione per il mancato scudetto nel campionato russo) si alleneranno insieme per la prima volta domani. E’ stato definito anche lo staff completo voluto da Mancini per il suo lavoro in Nazionale, a partire dal team manager Gabriele Oriali (che conosce benissimo dai tempi dell’Inter, durante la sua permanenza a Milano dal 2004 al 2008); qui di seguito tutte le figure.

Assistenti allenatore: Alberico Evani, Angelo Adamo Gregucci, Giulio Nuciari, Fausto Salsano. Allenatore dei portieri: Massimo Battara. Preparatori atletici: Giovanni Brignardello, Claudio Donatelli. Medici: Carmine Costabile, Angelo De Carli. Fisioterapisti: Alfonso Casano, Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi. Osteopata: Walter Martinelli.Nutrizionista: Matteo Pincella. Match analyst: Antonio Gagliardi.