Bernardeschi svela: «Una rimonta è un qualcosa che devi sentire dentro. Il giocatore più determinante di questa Juve è Yildiz»

Bernardeschi spiega: «Una rimonta è un qualcosa che devi sentire dentro. Il giocatore più determinante di questa Juve è Yildiz». Le parole

Federico Bernardeschi, intervistato da Prime Video, è tornato sulla storica notte del 2019 in cui la Juventus ribaltò l’Atletico Madrid, offrendo spunti di riflessione e motivazione in vista della sfida imminente contro il Galatasaray.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

RIMONTA 2019 – «Una rimonta è un qualcosa che devi sentire dentro, ci devi credere tanto devono succedere tanti fattori, ma la prima cosa secondo me è la consapevolezza di doverci credere. Dopo la partita c’era rabbia, c’era rancore, c’era quella ferita d’orgoglio anche giusta, una sana ferita d’orgoglio ti fa tirare fuori quel qualcosa in più. Sembrava veramente un’escalation tutti non vedevamo l’ora di giocare, di andare in campo e levarci questa cosa che avevamo dentro. Sai che io non l’ho mai percepita la paura di fallire in quella circostanza là. Più si avvicinava il momento e più mi sentivo vivo, mi sentivo che che c’era quella fiamma, quella consapevolezza di poterla ribaltare, perché quando ti pizzicano nell’orgoglio, una squadra fatta di campioni viene fuori».

PAROLE – «E abbiamo anche messo paura un po’ a loro, c’è stata proprio questa riaggressione feroce della palla subito, abbiamo dato proprio quella sensazione che: ‘stasera la giochiamo noi la partita’. La difficoltà secondo me era sbloccare la partita, dopo che l’avevi sbloccata avevi la serenità di dire: ‘ok adesso te la puoi portare avanti, puoi fare gol negli ultimi cinque minuti, puoi fare goal all’ultimo minuto».

YILDIZ – «Il giocatore secondo me più determinante di questa Juventus è Kenan. Kenan è quello che può determinare e può far fare quella cosa in più. Ognuno dei protagonisti, secondo me, deve avere la consapevolezza di potercela fare e mettere in campo veramente tutto quello che ha dentro e metterlo a disposizione per se stesso, ma soprattutto per tutti gli altri».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24