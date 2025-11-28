Calciomercato estero, Guardiola apre all’addio di Bernardo Silva? Ecco cosa lasciano intendere le parole del tecnico del City sulla situazione del centrocampista

Calciomercato estero, Guardiola apre all’addio di Bernardo Silva? Ecco cosa lasciano intendere le parole del tecnico spagnolo sulla situazione del centrocampista

In conferenza stampa, Pep Guardiola ha lasciato la porta aperta per una possibile partenza di Bernardo Silva dal Manchester City, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026. Le parole del tecnico spagnolo hanno alimentato le voci di mercato, con il centrocampista portoghese che potrebbe essere un obiettivo di rilievo per i top club europei.

LA SITUAZIONE DI BERNARDO SILVA – «Voglio il meglio per Bernardo e se vorrà restare al City sarò più che felice e contento. Voglio il meglio per lui. Ha trascorso 9 anni qui, alla fine deciderà con il club cosa è meglio».

La situazione di Bernardo Silva ha già attirato l’attenzione della Serie A, con Juventus e Milan pronte a cogliere l’opportunità. Nonostante l’ingaggio elevato del portoghese, il fatto che il suo cartellino possa essere acquistato a zero rappresenta una mossa strategica per rinforzare il centrocampo delle due squadre italiane.

La Juventus ha bisogno di qualità e leadership a centrocampo e vede in Bernardo Silva il rinforzo ideale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi stagionali. Il centrocampista, pur avendo già smentito una sua partenza a gennaio, ha manifestato la volontà di affrontare nuove sfide in Europa, rendendo l’operazione ancora più interessante.

Con Jorge Mendes, agente di Silva, pronto a gestire la situazione, la Juventus potrebbe sfruttare l’opportunità, mentre il Milan continua a monitorare l’evolversi della situazione.