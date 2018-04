Se Alex Sandro dovesse lasciare Torino, la Juventus si metterebbe sulle tracce di Juan Bernat: salgono le quotazioni del terzino del Bayern Monaco

La Juventus si mette sulle tracce di Juan Bernat per la fascia sinistra. Il giocatore del Bayern Monaco è in ascesa per quanto riguarda il ruolo di terzino, dato che Alex Sandro non sembra destinato a rimanere a Torino. Lo spagnolo è stato seguito sia da Giuseppe Marotta sia da Fabio Paratici negli ultimi anni, soprattutto nell’ultimo periodo. Da qualche giorno a questa parte, però, sembra aver messo la freccia e aver superato i suoi concorrenti per una maglia in bianconero. L’offerta ancora non è arrivata, ma la Juve sta ponderando una proposta ai campioni di Bundesliga.

I rapporti tra la Juventus e il Bayern Monaco sono ottimi, ma questo non significa che ci saranno sconti speciali. Ha il contratto in scadenza nel giugno del 2019, questo è già un indizio importante per riuscire a strappare un buon prezzo per Bernat. Costa intorno ai quindici milioni di euro, tutto sommato una cifra interessante. Ha profilo internazionale e può giocare anche come esterno a centrocampo, due caratteristiche di vitale importanza per la Juventus. Dato che l’affare Hector è ormai sfumato del tutto (o quasi) ecco che prende corpo l’ipotesi Bernat.