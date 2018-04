Juventus sfuma Hector, il tedesco rinnova con il Colonia

Sembrava essere prossimo rinforzo della Juventus, tuttavia Jonas Hector ha rinnovato con il Colonia e sembra sempre allontanarsi sempre più da Torino

La Juventus deve ancora riprendersi dal pesante ko interno con il Napoli. Dovrà però farlo in fretta perché la prossima sfida in casa dell’Inter potrebbe già risultare decisiva. Tuttavia continuano le brutte notizie in casa bianconera. E’ notizia recente il rinnovo di Jonas Hector con il Colonia.

Il terzino tedesco sembrava essere l’indiziato numero uno per sostituire il partente Asamoah. Le cose però non sono andate come speravano Marotta e Agnelli. Il giocatore infatti sembra essere molto legato alla società tedesca e non intenzionato ad abbandonarla nonostante la possibile retrocessione.