Juve-Napoli: arrivano i complimenti di Simone Verdi

Da oggetto della discordia a primo tifoso: Simone Verdi ha fatto pubblicamente i complimenti al Napoli per la vittoria contro la Juventus

Nell’ultimo mercato invernale ha sedotto e poi abbandonato milioni di tifosi azzurri che già immaginavano le sue giocate negli schemi di Sarri. Simone Verdi ha rifiutato il Napoli per avere più spazio e minuti nel suo Bologna, mandando su tutte le furie in primis la società partenopea e poi i suoi tifosi. Durante Napoli-Bologna fu il nemico pubblico numero 1, sommerso dai fischi dal suo ingresso in campo. Le cose ora, però, potrebbero cambiare.

Detto che probabilmente l’affare tra Bologna e Napoli si concretizzerà in estate, Simone Verdi prova a stipulare una tregua con i supporter azzurri. Infatti ieri, subito dopo il gol allo scadere di Koulibaly, ha twittato tramite il suo account dei sinceri complimenti per la squadra di Sarri. Che sia l’inizio di un nuovo rapporto?