Andrea Bertolacci, ex centrocampista di Milan e Sampdoria, domani sarà in Turchia per firmare col Karagumruk, dove troverà Viviano

Andrea Bertolacci vola in Turchia. Dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria nella scorsa stagione, il centrocampista romano sarà un nuovo giocatore del Faith Karagumruk.

Come raccontato da alfredopedulla.com, infatti, il classe ’91 domani sarà a Istanbul per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al Karagumruk per un anno e mezzo, direttamente fino al 2022, oppure con opzione. Nella sua nuova avventura Bertolacci troverà l’ex blucerchiato Viviano e gli ex milanisti Biglia e Borini.