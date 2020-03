Bertolini: «Non avevamo la piena percezione di cosa accadesse in Italia»

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato durante 90° Minuto dell’emergenza Coronavirus. Le sue parole

Insieme a Roberto Mancini c’era anche Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, durante 90° Minuto. La commissaria tecnica azzurra ha raccontato l’Odissea che lei e le calciatrici hanno vissuto per tornare in Italia.

ALGARVE CUP – «L’abbiamo vissuta serenamente. Eravamo all’Algarve Cup, non avendo la piena percezione di cosa accadeva in Italia. Di giorno in giorno, in ora in ora le cose cambiavano rapidamente. Ci hanno detto che dovevamo partire rapidamente altrimenti non c’erano più voli e non abbiamo esitato a prendere questa decisione. La gravità di ciò che stava succedendo era la cosa più importante. Abbiamo vissuto una giornata molto intensa: siamo arrivate con l’ultimo volo per l’Italia alle 3 di notte»