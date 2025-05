Betis, Bartra: «Stiamo scrivendo la storia, vi svelo il nostro segreto»

Le parole di Marc Bartra, difensore del Betis, in conferenza stampa in vista della finale di Conference League. Tutti i dettagli

Marc Bartra, allenatore del Betis, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Conference League.

FINALE – «Ho fatto una breve passeggiata con la mia famiglia e abbiamo visto molti tifosi del Betis. Sono molto felici di essere qui. Stiamo scrivendo la storia e ora vogliamo regalare loro la gioia più grande. Sarebbe qualcosa che i tifosi del Betis ricorderanno per sempre».

LA VOSTRA FORZA – «Siamo una famiglia, siamo cresciuti come squadra al punto da poter raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo proseguire su questo livello di impegno e gioia per mantenerci in linea con gli obiettivi che abbiamo. Ho visto come Puyol, Valdés e altri giocatori di quella squadra hanno giocato le finali e possiamo trarre spunto da quell’esperienza. E anche da quella di Isco».