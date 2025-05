Betis-Fiorentina: tre cose che non hai notato

Tre curiosità sulla sfida tra Betis-Fiorentina, partita valida per l’andata della semifinale di Conference League 2024/2025. Tutti i dettagli

Se la Conference League voleva avere uno spot per la competizione, certamente la semifinale d’andata tra Betis e Fiorentina non ha tradito le attese. Il 2-1 consentirà di vivere tra 7 giorni una sfida ad altrettanta intensità emotiva. Pellegrini e Palladino non hanno certo bisogno di consigli, ecco però 3 episodi minori che potrebbe avere un senso ricordare e mettere in qualche angolo del cervello.