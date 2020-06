Betis, parla l’ex Parma Feddal: «Fondamentale il derby col Siviglia di Suso» – VIDEO

Zouhair Feddal, difensore del Betis ha parlato della stracittadina a porte chiuse contro il Siviglia di Suso

Zouhair Feddal ha parlato in vista della ripresa della Liga che ricomincerà con il derby tra Siviglia e Betis. Queste le parole dell’ex difensore.

«Il derby è sempre un derby, in città ci sarà la solita atmosfera. Ovviamente vorremmo poter giocare davanti ai nostri tifosi, sappiamo quanto vale per loro ma questa volta non sarà possibile. In campo dovremo trovare le motivazioni per cercare di regalare ai nostri tifosi una vittoria».