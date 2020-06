Betis, Rubi: «Col Siviglia sarà un derby storico» – VIDEO

Rubi, allenatore del Betis Siviglia, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Siviglia

«Senza dubbio questo sarà un derby storico. Ovviamente speriamo tutti che sia così, non si ripeterà facilmente una situazione come questa. Il risultato di questo derby non lo dimenticherà nessuno. Sarà la prima partita dopo il lockdown, dopo la pandemia. Si giocherà senza pubblico e sarà la prima partita della Liga».