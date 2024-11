Bianca Gascoigne, la figlia dell’ex Lazio accusa Al Fayed: «Mi ha violentato quando avevo 16 anni»

Le parole di Bianca Gascoigne, la figlia dell’ex calciatore della nazionale inglese e della Lazio, sulle accuse di stupro contro Al Fayed

Nuovo scandalo sessuale he ha scosso l’Inghilterra, dove 250 donne hanno denunciato Al Fayed, miliardario proprietario di Harrods, di violenze sessuali. Tra queste c’è anche la figlia dell’ex calciatore inglese della Lazio Bianca Gascoigne. Di seguito le sue parole, riportate dal Daily Mail.

«Mia madre sapeva che era successo qualcosa perché negli anni probabilmente aveva capito. Quando Al Fayed mi ha offerto l’appartamento, dove l’abuso si è verificato, lei è andata a fare un incontro con lui. I segnali d’allarme stavano iniziando a emergere, quindi è andata a parlare con lui, e io non le avevo mai detto del tutto quello che era successo. Non volevo turbare la mia famiglia. Ero solo una ragazza di 16 anni, eppure ci sono persone che dicono che me lo meritavo. Ero in una grande azienda, lavoravo per Harrods e dovevo lavorare per loro il giorno successivo, e lui ha detto, ‘Vai a stare nell’appartamento, perché hai un volo la mattina presto.’ Non mi sarei mai aspettata che si presentasse»