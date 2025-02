Bianco Monza, parla l’agente: «Sta facendo molto bene, sapevo che avrebbe mostrato le sue qualità anche in A, futuro? Parleremo con la Fiorentina in estate»

Le parole di Giuseppe Galli, agente di Alberto Bianco, sulla stagione del centrocampista della Fiorentina in prestito al Monza e sul suo futuro

Giuseppe Galli, agente di Alberto Bianco, centrocampista in prestito al Monza dalla Fiorentina, ha parlato a SportItalia.it della stagione e del futuro del suo assistito. Di seguito le sue parole.

ANDAMENTO IN SERIE A – «Sta facendo un ottimo campionato, il suo primo in A è ampiamente sufficiente. È un ragazzo che sapevo che avrebbe messo in mostra le sue qualità anche in massima serie. Non mi ha sorpreso in nulla perché in tempi non sospetti già dicevo che mi aspettavo che potesse affermarsi anche in A. È un ragazzo di assoluto valore. Poi ci sono cose nelle quali può crescere, come nel mettere più massa muscolare, ma è completo e intelligente. Essendo il primo anno, più gioca e più accumula esperienza. Siamo contenti, ogni anno alza l’asticella».

RITORNO DI NESTA – «Lo ha voluto a tutti i costi anche se non lo conosceva personalmente, dandogli in mano la squadra a Reggio Emilia. Anche al primo anno in B aveva fatto un ottimo campionato. Infatti poi il mister lo ha chiesto anche a Monza, c’è un rapporto di stima e fiducia con il mister».

FIORENTINA – «A fine anno vedremo cosa succede. Deve continuare a fare bene, a dare il massimo per raggiungere la salvezza con il Monza e a fine stagione tireremo le somme e si faranno dei ragionamenti».