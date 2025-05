Biasin contro gli arbitri: «L’Inter ha perso la pazienza! Tanti torti, a volte spariscono gli audio…». Poi la stoccata sulla Marotta League

Biasin punta il dito contro gli arbitri: il suo commento dopo il pareggio ottenuto ieri dall’Inter contro la Lazio in campionato

Nel corso della trasmissione televisiva Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato così il pareggio di ieri ottenuto dall’Inter sulla Lazio, non risparmiandosi nelle critiche anche verso la classe arbitrale e al direttore di gara Chiffi.

SU INTER LAZIO – «Nel momento in cui fai un percorso come quello dell’Inter in Europa, per forza lasci qualcosa in campionato. Ma con la Lazio aveva una grande occasione e non l’ha sfruttata. Può avere tanti rimpianti per questa partita. Ma non dirò mai che bisogna puntare il dito contro Bisseck, o che questa squadra ha sbagliato tutto. Sono venuti fuori dei risultati corretti, il pareggio premia il Napoli».

IL RIGORE PER LA LAZIO? – «Se non me lo danno, mi arrabbio. Per me è rigore. Ma infatti mi sono arrabbiato quando non è stato dato quello per fallo di Baschirotto a Lecce, praticamente lo stesso episodio».

L’ARBITRAGGIO DI CHIFFI E IL SILENZIO STAMPA DELL’INTER – «Chiffi ha arbitrato male, ma non me la prendo con lui, di direzioni sbagliate ne ho viste tante. Rocchi poteva scegliere un arbitro migliore, anche al VAR con Guida dopo quelle dichiarazioni. L’Inter ha perso per sue colpe, ha perso tanti punti per strada. Ma c’è da dire che quest’anno ci sono tanti errori ai danni dell’Inter. Per un anno abbiamo parlato di Marotta League, ma nei fatti i nerazzurri sono stati svantaggiati. Non dirò mai che c’è una costruzione per sfavorire una o l’altra squadra, ma c’è da dire che in alcune partite l’Inter è stata svantaggiata, perché gli arbitri sono scarsi. A volte spariscono gli audio, a volte succede altro… Questo può far perdere la pazienza».