Biglietti finale Champions League: da oggi al via la vendita

Biglietti finale Champions League: da oggi è ufficialmente iniziata la vendita dei tagliandi per l’ultimo atto del trofeo europeo

Con un comunicato ufficiale la UEFA ha annunciato che a partire dalle 14 di oggi e fino al 12 marzo sempre alla stessa ora, saranno in vendita i biglietti per la finale di Champions League, che quest’anno verrà andrà in scena a Istanbul sabato 30 marzo 2020.

In questa finestra sarà possibile comprare i biglietti sul sito uefa.com. Successivamente verranno garantiti 40mila tickets ai sostenitori delle due finaliste (20 mila a testa). Si parte da 70 euro, fino ad arrivare a 600 euro.