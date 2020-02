Biglietti Juve Inter, non ci sarà il rimborso da parte della società bianconera. Ecco la decisione del club

Non ci saranno rimborsi. Nonostante le porte chiuse la Juventus ha deciso non effettuare la restituzione a chi aveva già acquistato il biglietto del match. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, né gli abbonati né i paganti avranno un rimborso particolare. Inter e Milan, invece, hanno già avviato la procedura: i tifosi delle due compagini milanesi riceveranno i soldi spesi per una partita che si giocherà a porte chiuse.