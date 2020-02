Biglietti Torino Parma, il club granata comunica le modalità di rimborso

Biglietti Torino Parma, il club granata ha comunicato ai suoi tifosi le modalità di rimborso dopo il rinvio della gara

Il Torino ha comunicato ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per Torino Parma, oltre a ricordare che gli stessi saranno validi per il recupero in programma mercoledì 11 marzo alle ore 18:30 al Grande Torino.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO LA BIGLIETTERIA STADIO

I tifosi che hanno acquistato presso la biglietteria Nord dello Stadio Olimpico, dovranno recarsi presso la stessa biglietteria per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei entro e non oltre il 6 marzo. Orario di biglietteria da lunedì a venerdì con orario dalle 10-13 e dalle 14-18.

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU TORINOFC.IT

I tifosi che hanno acquistato sul sito www.torinofc.it dovranno inviare una mail con la richiesta di rimborso a biglietteria@torinofc.it indicando il nome e cognome dell’acquirente e gli intestatari dei biglietti da rimborsare, insieme al codice di acquisto TOROBXXXX. La mail di richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 6 marzo pv. I rimborsi verranno processati a partire dal 12 marzo con il riaccredito sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

ACQUISTI EFFETTUATI ON LINE SU WWW.VIVATICKET.IT

I tifosi che hanno acquistato sul sito www.vivaticket.it potranno richiedere il rimborso dei biglietti compilando il form a questo link entro e non oltre il 6 marzo pv.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA VIVATICKET

I tifosi che hanno acquistato presso i punti vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso restituendo i biglietti cartacei presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto a partire da lunedì 2 marzo e entro e non oltre il 6 marzo pv.