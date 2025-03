Udinese, Bijol: «Da 4 anni ho trovato la posizione giusta. Thuram bisogna marcarlo tutti, mi piace questo difensore dell'Inter. Il caso Lucca lo abbiamo risolto a tavola...»

Le parole di Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese, sulla sua esperienza in bianconero in vista della sfida contro l’Inter

Con 2340 minuti, Jaka Bijol è il giocatore dell’Udinese più presente in campo, segno della stima accordatagli dal tecnico Kosta Runjaic. Alla vigilia della trasferta a San Siro per affrontare l’Inter, il difensore si è raccontato in un’intervista a La Repubblica.

MARCHERA’ THURAM – «Un giocatore del genere va contenuto con il gioco di squadra. E dell’Inter non devi dimenticarti nessuno. Segnano tutti, difensori compresi».

DIFENSORI DELL’INTER CHE GLI PIACCIONO – «Dico Bastoni, uno dei migliori al mondo. Ha un sinistro incredibile, è bello vederlo giocare».

L’OBIETTIVO DELL’UDINESE – «La Conference League è distante 11 punti. Fino a quando la matematica lo consente ci crediamo».

IL RIGORE DI LUCCA A UDINE – «Abbiamo parlato già a fine primo tempo, Lorenzo ha capito. É un bravo ragazzo, con una personalità forte. Voleva a tutti i costi fare gol, ma ha esagerato. Sono cose che non devono succedere. Ma dopo si è rafforzato il nostro legame. E anche la stima per l’allenatore. D’istinto ha reagito bene, prima lasciando a noi la gestione in campo, e poi sostituendo Lucca per dargli un segnale. É finita nel migliore dei modi: a tavola. Lorenzo ha pagato a tutti una cena di carne. Abbiamo preso il filetto migliore del menù, così impara».

CENTRALE DI DIFESA – «Sono quattro anni che gioco in questa posizione, mi piace. Oggi i difensori portano palla, creano gioco, attaccano. E sarà sempre più così. Nella Slovenia giochiamo a quattro, qui all’Udinese c’è una tradizione di difese a tre, da Guidolin a Zaccheroni. Mi piace studiare la storia del club in cui gioco. Oggi alterniamo i due moduli».

RUNJAIC – «Ama ascoltare e confrontarsi. Ci coinvolge, poi decide. Ci chiede di tenere palla, ha un approccio offensivo, è un piacere».

IL MIO IDOLO – «Messi. Guardo ancora i video delle sue giocate, che spettacolo. Quanto ai difensori, non ho un modello. Li osservo tutti, cerco di imparare».