Birindelli: «Tudor alla Juve è perfetto, ha ridato un’anima e ora si gioca il futuro. Vlahovic non può reggere…»

Le parole di Alessandro Birindelli, ex difensore della Juve, sull’impatto di Igor Tudor sui bianconeri e sula stagione di Dusan Vlahovic

Alessandro Birindelli ha parlato al Corriere dello Sport del momento della Juve.

TUDOR – «Il lavoro di Igor Tudor è sotto gli occhi di tutti. Ha riportato entusiasmo, un’anima che si era un po’ persa, favorendo la squadra a diventare più concreta. Forse è meno bella, ma è diretta. Quando dico meno bella rispetto a quella, penso che però manca tutto il resto. Dava un’impressione diversa, con la costruzione del gioco dal basso, con questo possesso insistito. Devo dire la verità, per me in alcune partite ha anche entusiasmato. Troppe volte però non aveva la continuità in fase offensiva, creava poco, era diventata sterile».

JUVENTINITA’ – «Rispecchia un po’ quel sentimento juventino, lo abbiamo visto sin dai primi giorni. Finora è un connubio riuscito, spero che porti a termine questo lavoro al meglio. Potrebbe essere un profilo corretto e giusto anche per il futuro».

LOTTA CHAMPIONS – «Credo che la Juventus possa raggiungere la Champions, da qui alla fine venderà cara la pelle. Difficile scardinarla, ha trovato equilibrio e rendimento. In prospettiva servono due o tre colpi».

VLAHOVIC – «Non mi fa impazzire, avrebbe bisogno di un altro che gli tolga responsabilità, perché non credo che possa reggere l’intero attacco ma sia funzionale per un attacco a due. Troppe volte è rimasto solo: un po’ per demerito suo, ma anche perché abbandonato dalla squadra».