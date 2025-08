Bisseck Inter, ecco la risposta definitiva al Crystal Palace! Clamorosa svolta nella trattativa, tutti i dettagli

Bisseck Inter, ecco la risposta al Crystal Palace! Clamorosa svolta nella trattativa, tutti gli aggiornamenti di mercato

Il futuro di Yann Bisseck, difensore centrale tedesco classe 2000, sembra ormai lontano da Milano. Dopo due stagioni in nerazzurro, il giocatore ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi in Premier League, accettando l’offerta del Crystal Palace. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club inglese ha proposto un contratto quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che ha convinto l’ex Colonia e Aarhus a dire sì con entusiasmo.

Bisseck, arrivato all’Inter nell’estate del 2023 per circa 7 milioni di euro, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella rosa di Simone Inzaghi, tecnico noto per la sua gestione tattica flessibile. Pur non essendo un titolare fisso, il difensore ha mostrato qualità fisiche e tecniche notevoli, distinguendosi per duttilità e capacità di adattamento. La sua crescita costante ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma è il Crystal Palace ad aver mosso i passi più concreti.

Trattativa in corso tra Inter e Crystal Palace

Nonostante l’intesa già raggiunta tra il giocatore e il club inglese, resta da definire l’accordo tra le due società. L’Inter ha rifiutato la prima offerta da 32 milioni di euro, ritenendola insufficiente rispetto alla valutazione del calciatore, sotto contratto fino al 2028. La richiesta dei nerazzurri è chiara: 40 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza significativa e permetterebbe al club di reinvestire sul mercato, soprattutto nel reparto difensivo.

Possibile rilancio e scenari di mercato

La dirigenza del Crystal Palace sta valutando un rilancio che potrebbe aggirarsi tra i 35 e i 37 milioni di euro più bonus, cifra che potrebbe sbloccare l’operazione nei prossimi giorni. In Viale della Liberazione non c’è fretta, ma la volontà del giocatore pesa e potrebbe accelerare i tempi.

In caso di cessione, l’Inter si muoverà per trovare un sostituto all’altezza, con il mercato in uscita che potrebbe dare il via alla nuova fase di rafforzamento della rosa nerazzurra. Il nome di Bisseck, intanto, è sempre più vicino a quello della Premier League.