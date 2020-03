Bjelica su Dani Olmo: «Vicino al Milan, ma voleva giocare la Champions»

Nenad Bjelica, tecnico della Dinamo Zagabria, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco cosa ha detto su Dani Olmo

Il tecnico della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco cosa ha detto su Dani Olmo:

«Dani Olmo è stato vicino al Milan. L’offerta era vantaggiosa, ma ha scelto la Germania e il Lipsia per poter giocare la Champions League. l Milan non offriva i bonus, a differenza del Lipsia. La Dinamo ha anche il 20% della futura vendita. Con i bonus si può arrivare a cinquanta milioni. Secondo me il Milan sarebbe stata la soluzione ideale».