Boateng si racconta: «Al Milan ero uno di strada, abituato al kebab»

Kevin Prince Boateng racconta i suoi inizi di carriera e la sua parentesi al Milan. Ecco le parole del ghanese adesso al Monza

Kevin Prince Boateng, intervistato dal Corriere della Sera, racconta gli inizi di carriera. Le sue parole.

«Quando ero al Tottenham dovevo pulire le scarpe ai vecchi dello spogliatoio. Oggi i

giovani mica lo fanno, pensano alle Mercedes e alla playstation. La prima volta in cui

ho mangiato il sushi avevo 23 anni ed ero arrivato al Milan, ero uno di strada abituato al

kebab. Il giorno in cui non proverò più passione per questo mestiere smetterò, non

voglio rubare il posto a chi ancora lo sogna».