Boateng: «Futuro? Contratto in scadenza, con Flick resto al Bayern»

Jerome Boateng può restare al Bayern Monaco: le parole del difensore tedesco sul suo destino con la maglia dei bavaresi

Il contratto di Jerome Boateng con il Bayern Monaco scadrà il 30 giugno 2021. Con la permanenza di Hans-Dieter Flick, il difensore ha ammesso a Sport Bild di essere risposto a rimanere in squadra anche per la prossima stagione.

«Il mio contratto scade nel 2021 e con mister posso immaginare di onorarlo tutto. Gli devo molto: se non ci fosse lui probabilmente non sarei qui, in un club che per me sarà per sempre speciale».