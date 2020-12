Boateng: «Maradona? E’ stato il numero uno in campo ma è stato ancor di più fenomenale fuori»

Kevin-Prince Boateng ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie B di Diego Armando Maradona. Queste le sue parole

«Ho letto una frase che per me è emblematica. Non dobbiamo pensare a cosa ha fatto Maradona per se stesso ma cosa ha fatto per gli altri. Ha fatto tanto. E’ stato il numero uno in campo ma è stato ancor di più fenomenale fuori. Perché non ho mai sentito un compagno lamentarsi, ho sempre avuto notizie di gesti fuori dal comune. Si è parlato tanto di lui, nel bene e nel male, ma noi dobbiamo ricordare come abbia influenzato le nostre vite, e lo ha fatto e lo farà sempre».