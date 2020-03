Boban Gazidis, lo scontro ora si sposta in tribunale

Dopo il licenziamento avvenuto sabato, Zvonimir Boban promette battaglia ed è pronto a portare Gazidis in tribunale

Come era lecito supporre, il divorzio tra Zvonimir Boban e il Milan avrà conseguenze legali. Il dirigente croato si opporrà in ogni sede alla risoluzione del contratto con effetto immediato comunicata dal club nella giornata di sabato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Boban ritiene di aver agito nel rispetto dei vincoli contrattuali stabiliti dalla carica e ritiene che l’intervista alla Rosea, in cui denunciava l’intromissione dell’amministratore delegato Gazidis in alcuni aspetti della società, rientrasse nelle sue facoltà, dato che era anche delegato alla comunicazione. Per questo Boban sente di essere dalla parte della ragione e vorrebbe vedersi riconosciuta una buonuscita.