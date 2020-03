Boban Milan, addio ufficioso: ieri il croato ha ricevuto la lettera. Oggi il comunicato?

Nella giornata di ieri Zvone Boban ha ricevuto la comunicazione “per giusta causa”. Gazidis a Milanello per ribadire la fiducia a Pioli

Come informa la Gazzetta dello Sport, ieri Boban ha ricevuto la lettera che gli comunicava la chiusura rapporto per giusta causa. Quasi certamente oggi seguirà il comunicato ufficiale del club. Da quanto filtra, buona parte delle contestazioni che la proprietà muove a Zvone vertono sui contenuti dell’intervista a Gazzetta e sul fatto che non fosse autorizzata. Elliott l’ha ritenuta troppo destabilizzante (e pericolosa per la figura di Gazidis) per passarci sopra e fare finta di nulla.

Ieri l’ad Gazidis era a Milanello per dare un messaggio alla squadra: ora comando io. In più ha fatto una cosa essenziale come spiega la Rosea: si è preso da parte Pioli e ci ha chiacchierato informandolo sulla situazione di Boban, ma soprattutto guardando negli occhi l’allenatore. Concetti chiari e molto importanti in un momento così. Lo scopo del club è chiaro: nel momento in cui è cosa nota che sul taccuino dei piani alti rossoneri c’è il nome di Rangnick, è vitale che Pioli senta di non essere il classico dead man walking.