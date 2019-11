De Rossi torna in campo e il Boca Juniors vince – VIDEO

Daniele De Rossi torna in campo con il Boca Juniors e la sua squadra vince 2-0 contro l’Union Santa Fe – VIDEO

Daniele De Rossi torna in campo con il suo Boca Juniors a La Bombonera e mette il suo marchio nella vittoria sull’Union Santa Fe. Il nome dell’ex capitano della Roma non si trova nel tabellino dei marcatori, ma la sua esperienza è servita per il successo.

Apre le marcature la rete fulminia di Abila dopo 3 minuti, poi ci pensa Alex Mac Allister a mettere la partita in ghiaccio, dopo tante occasione per il Boca.