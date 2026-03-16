Boca Juniors, Riquelme lancia il piano per allargare la Bombonera: quarto anello e 80.000 posti. Tutti i dettagli sul progetto

Il Boca Juniors è pronto a muovere passi concreti verso il restyling della Bombonera, uno degli stadi più iconici del calcio mondiale. Come riportato da Calcio e Finanza, il presidente Juan Román Riquelme, ex fantasista e simbolo storico del club argentino, ha annunciato l’intenzione di portare la capienza dell’impianto dagli attuali 57 mila posti fino a quota 80 mila spettatori. Un progetto molto ambizioso, che nasce dal desiderio di rispondere a un’esigenza sentita da anni dai tifosi xeneizes. Riquelme ha spiegato che, per la prima volta, percepisce davvero la possibilità di realizzare questo obiettivo, anche grazie a un primo via libera arrivato da Ferrosur, la società che gestisce la linea ferroviaria che passa a ridosso dello stadio. Si tratta di un passaggio importante, perché consente al club di avvicinarsi a un intervento rimasto a lungo soltanto sulla carta.

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Il progetto prevede nuove tribune, torri e copertura parziale

Sempre secondo Calcio e Finanza, il piano di ampliamento prevede una serie di modifiche strutturali rilevanti. L’idea principale è quella di realizzare una quarta tribuna superiore, oltre a due nuove aree di posti a sedere che prenderebbero il posto degli attuali palchi VIP, destinati alla demolizione. A questo si aggiungerebbe anche una copertura parziale sopra gli spalti, intervento pensato per migliorare comfort ed esperienza dei tifosi. Il progetto comprende poi la costruzione di quattro torri attrezzate con ascensori, necessarie per permettere l’accesso al futuro quarto anello. Prima di entrare nella fase esecutiva, però, il Boca dovrà ottenere ulteriori autorizzazioni sia da Ferrosur sia dalla Comisión Nacional Reguladora del Transporte, passaggi indispensabili per dare forma definitiva all’operazione.

Nessun trasloco: la Bombonera resterà dov’è

Riquelme, nel presentare il piano, ha anche escluso con forza l’ipotesi di spostare lo stadio o costruirne uno nuovo nelle vicinanze. La linea del presidente è chiara: la Bombonera non si tocca e non si sposta. In passato era stata valutata anche la possibilità di acquistare case e immobili alle spalle dei palchi VIP per aprire nuovi spazi, ma questa strada si è rivelata impraticabile a causa della presenza di edifici tutelati come patrimonio storico della città di Buenos Aires. Il Boca, quindi, punterà su un ampliamento interno e strutturato. Sullo sfondo resta anche il confronto con il River Plate, che ha già annunciato un piano per portare il Monumental da 85 mila a 101 mila posti entro il 2029. Una sfida che adesso si gioca anche fuori dal campo.