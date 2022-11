Bocchetti senza licenza per allenare l’Hellas Verona, la nota dell’AIAC: «Assumeremo le dovute iniziative»

Salvatore Bocchetti, allenatore dell’Hellas Verona, non possiede ancora la licenza UEFA Pro per allenare in Serie A

Salvatore Bocchetti, allenatore dell’Hellas Verona, non possiede ancora il patentino da allenatore UEFA Pro per allenare in Serie A. L’AIAC è dunque intervenuta con una nota ufficiale.

COMUNICATO – Una situazione delicata e per la quale l’Aiac chiede a tutti di assumere comportamenti e scelte nel solco del rispetto dei principi di lealtà che devono contraddistinguere il movimento calcistico italiano, senza furbizie né scorciatoie. L’associazione vigilerà sull’evoluzione, assumendo, se del caso, le dovute iniziative.