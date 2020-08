Boga, anche l’Atalanta lo ha messo nel mirino: il sogno della Dea

Anche l’Atalanta ha messo gli occhi su Boga, talento del Sassuolo autore di una grande stagione. Le ultime dal mercato

Una stagione da primo della classe è valsa a Boga l’interessamento di varie big, tra cui l’Atalanta. Il talento del Sassuolo è un obiettivo concreto della Dea, ma i neroverdi hanno le idee chiare: non partirà se non per almeno 25 milioni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ci vuole provare per continuare a far bene.

Intanto Bonaventura, dopo l’addio al Milan, sogna il ritorno a Bergamo. Chi è verso la via dell’addio è invece Tameze, che non sarà riscattato.