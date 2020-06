Boga: «Chelsea? Non ho rimpianti. Futuro? Potrei restare a Sassuolo»

Il talento del Sassuolo, Jeremie Boga, ha parlato del suo futuro e anche del suo passato al Chelsea

Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, è uno dei calciatori della nostra Serie A che ha più mercato. Tutte le big lo vogliono ma lui apre alla permanenza, per un altro anno, in neroverde. Ecco le sue parole a RMC Sport riportate da SassuoloNews.net.

MERCATO – «Ho letto, ho visto molti nomi dei grandi club italiani e queste voci sicuramente mi lusingano. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Io ora sono a Sassuolo e sto pensando solo a finire la stagione con questa maglia. Qui sto bene. Ho avuto dei colloqui con l’allenatore De Zerbi e sto prendendo in considerazione l’idea di restare a Sassuolo».

CHELSEA – «Deluso, non proprio. Forse non era il mio momento. Per me era solo questione di tempo, sapevo che prima o poi avrei avuto la mia possibilità che fosse al Chelsea o in un club».