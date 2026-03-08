Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione

Boga sempre più centrale nel progetto Juve: riscatto confermato e nuovo contratto fino al 2029, tutti i dettagli dell’operazione

La scommessa invernale della Juventus si è trasformata in una solida certezza: Jérémie Boga, arrivato a gennaio tra qualche dubbio per un investimento contenuto, ha rapidamente conquistato ambiente e tifosi grazie a dribbling, accelerazioni e giocate decisive, culminate nel gol che ha chiuso la partita contro il Pisa. Il suo impatto immediato negli schemi di Spalletti ha convinto la dirigenza bianconera a muoversi con decisione.

La Juventus è infatti orientata a esercitare l’opzione di riscatto da 4,8 milioni di euro fissata con il Nizza, una cifra considerata un’occasione nel mercato attuale. Come riportato da Nicolò Schira, il club vede nell’ivoriano un tassello perfetto per il progetto tecnico e un investimento sostenibile, capace di garantire qualità senza appesantire il bilancio.

Il piano è già definito: per Boga è pronto un nuovo contratto fino al 2029, segno di una fiducia totale nel suo contributo per il futuro. In un contesto di valutazioni sempre più elevate, il suo riscatto rappresenta un’operazione intelligente e sostenibile per Comolli, assicurando a Spalletti un profilo tecnico di alto livello a un prezzo decisamente vantaggioso.