Boga si sbilancia: «Futuro? Magari tornerò al Chelsea»

Jeremie Boga ha parlato a The Athletic, sbilanciandosi anche sul suo futuro che potrebbe essere lontano dall’Italia

Jeremie Boga ha parlato a The Athletic, sbilanciandosi sul suo futuro. L’attaccante del Sassuolo piace tanto al Napoli che in estate proverà l’affondo decisivo.

SASSUOLO – «Trasferirmi in Italia e in Serie A è stata la scelta giusta. Il Sassuolo è un top club per i ragazzi che vogliono avere spazio per giocare oppure una squadra per mettersi in mostra davanti a un club di livello superiore: è la società perfetta per fare questo».

CHELSEA E FUTURO – «Quando ero lì c’erano Willian, Hazard e Pedro. Quando c’era Mourinho, c’era Salah. Insomma, tanti esterni forti, perciò nella mia mente c’era l’idea che se non avessi avuto spazio per giocare, allora sarei andato in prestito per migliorarmi e magari ritornare un giorno».