Bollettino Protezione Civile: i numeri di oggi dell’emergenza Coronavirus

Emergenza Coronavirus: ecco il bollettino giornaliero della Protezione Civile. I numeri che emergono dall’analisi di oggi

Coronavirus in Italia: ecco il bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 16 ottobre.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 18.814, a fronte dei 8.804, casi di ieri, con 313.309 tamponi effettuati. Sono 107.312 gli attualmente positivi. 3.807 sono nelle ultime ore i guariti e dimessi, per un totale di 247.872 mentre 138 i deceduti nelle ultime 24 ore. 638 sono in terapia intensiva (+52 rispetto a ieri), 5.796 ricoverati con sintomi e 92.884 in isolamento domiciliare.