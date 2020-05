Bologna, allenamenti individuali a Casteldebole: ci sarà anche Mihajlovic

Oggi riapre il centro sportivo di Casteldebole per gli allenamenti individuali del Bologna. Ci sarà anche Mihajlovic

Tutto pronto a Casteldebole per il ritorno in campo del Bologna, che oggi alle 15 si ritroverà al centro sportivo per gli allenamenti individuali. In campo, insieme alla squadra, dovrebbe esserci anche Sinisa Mihajlovic, che ieri è rientrato a Bologna da Roma.

Il tecnico, come spiega La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere al centro sportivo, ma non per allenare la squadra. I giocatori, infatti, si alleneranno individualmente, probabilmente coordinati dal prof Marchesi. Il tutto, però, sotto la supervisione di Miha.