Bologna, Arnautovic out nell’ultimo allenamento: il motivo

Bologna, Marko Arnautovic assente nell’ultimo allenamento della formazione rossoblù: svelato il motivo

Il Bologna, con un comunicato ufficiale, ha fornito il report dell’ultima sessione di allenamento.

IL COMUNICATO – Continua la preparazione della squadra alla trasferta di Monza: oggi per i rossoblù attivazione atletica e serie di partitelle a metà campo. Allenamento differenziato per Jerdy Schouten e Denso Kasius, terapie per Kevin Bonifazi. A riposo Marko Arnautovic per una leggera sindrome gastrointestinale. Anche domani i rossoblù si alleneranno alle 10:30 a Casteldebole a porte chiuse.