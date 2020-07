Bologna, Bigon: «Europa? In futuro potremo pensarci»

Intervistato da Sky Sport, Riccardo Bigon ha parlato del suo rinnovo con il Bologna e della situazione della squadra rossoblu

RINNOVO – «Prima di tutto abbiamo intenzione di dare continuità, con questo gruppo di lavoro. E’ una grande soddisfazione rimanere qui e per questo ringrazio sia il presidente che Fenucci. E’ stato un anno particolare ma c’è stata la volontà di tutti di rimanere qui, vogliamo concludere bene e dare continuità tecnica a un progetto importante».

BARROW – «Questa sera lui parte da una posizione diversa rispetto alla partita contro la Juve, lui ha un ruolo che può fare sia la boa che l’attaccante esterno. L’importante è che trovi continuità di gioco visto che è molto giovane. Siamo ad inizio di una Carriera che speriamo dia i suoi frutti».

EUROPA – «A inizio anno quando ancora non sapevamo di affrontare i primi 4 mesi senza allenatore avevamo detto che ci sarebbe piaciuto combattere per la zona Europa. Inserirsi in questa stagione nelle prime 6-/7 sarà molto complicato però ci sarebbe piaciuto. Questa partita potrebbe essere uno snodo per rimanere fino alla fine in quelle zone. Magari anche nel futuro potremo ripensarci se il gruppo si confermerà».