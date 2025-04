Bologna, infortunio Calabria: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Le ultime sulle condizioni fisiche di Davide Calabria, difensore del Bologna, in vista del match contro il Napoli in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Il Bologna ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Davide Calabria dopo l’ultimo infortunio.

REPORT – «Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù in vista di #BFCNapoli: corsa e palestra per i più impiegati a Empoli, partitella per gli altri. Lavoro differenziato per Santiago Castro. Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa».