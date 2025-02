Bologna, Castro: «Potevamo passare con Feyenoord e Brugge, è un grande rimpianto. Adesso il nostro obiettivo è questo»

Le parole di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, sulla stagione del club rossoblù tra Serie A e Champions League

Santiago Castro ha parlato al Resto del Carlino della stagione del Bologna.

BOLOGNA – «Ho visto il mio mondo stravolgersi, ho cambiato tutto: vita, squadra, allenatore, città. Ma sono molto contento di essere qua, è stata la scelta giusta. Le tre immagini più belle di questi dodici mesi? Nella prima metto la festa Champions in Piazza Maggiore e il debutto con lo Shakhtar. Poi la vittoria storica col Borussia e, infine, il gol all’Atalanta che ci ha riportato in semifinale di Coppa Italia dopo ventisei anni».

CHAMPIONS – «Davvero tanta. Mi manca mucho quell’atmosfera, vorrei riviverla subito. Ma la Champions è finita per noi, non possiamo perderci in questi pensieri: dobbiamo concentrarci su campionato e Coppa Italia».

RIMPIANTI – «Ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Sappiamo che i playoff erano alla nostra portata: con Feyenoord e Brugge ce la saremmo giocata. Se guardiamo alle nostre gare in Europa, sono state tutte di livello. Peccato. Comunque abbiamo tifato per Milan ed Atalanta. Anche per via del ranking, ovviamente».

OBIETTIVO – «L’obiettivo è uno: tornare di nuovo in Europa. Però non lo so, dico sempre che è meglio vedere di gara in gara. Abbiamo perso punti importanti a Empoli e a Lecce».