Bologna, i convocati per la Roma: due tegole per Italiano, che recupera però un big. La lista completa per il ritorno degli ottavi di Europa League

Bologna, i convocati per la Roma: la lista completa di Italiano per il ritorno degli ottavi di Europa League

Il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto a vivere una notte europea fondamentale per il prosieguo della propria stagione. Messa in archivio l’importante vittoria in trasferta sul campo del Sassuolo, che ha ridato slancio e morale a tutto l’ambiente, la concentrazione della squadra è ora totalmente rivolta alla sfida di Europa League contro la Roma. Il pareggio per 1-1 della gara d’andata lascia il discorso qualificazione apertissimo, promettendo novanta minuti di grande intensità e battaglia sportiva all’interno della suggestiva cornice dell’Olimpico.

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Le scelte di Italiano: pesano le assenze nelle retrovie

In vista di questo vero e proprio crocevia stagionale, il tecnico rossoblù deve purtroppo fare i conti con le brutte notizie provenienti dall’infermeria. Italiano dovrà infatti rinunciare a due pedine di assoluta importanza ed esperienza: il portiere titolare Lukasz Skorupski e il veterano della corsia laterale Lorenzo De Silvestri. Entrambi i giocatori sono costretti al forfait a causa di fastidiosi problemi fisici rimediati durante il dispendioso ultimo turno di campionato. Un doppio colpo che costringerà l’allenatore a rivedere l’assetto del proprio pacchetto arretrato.

Il rientro di Moro e la lista completa dei convocati

Non arrivano però solamente notizie negative dall’ultimo bollettino medico. L’allenatore emiliano può infatti tirare un grande sospiro di sollievo per quanto riguarda il reparto nevralgico del campo, grazie al provvidenziale recupero di Nikola Moro. Il centrocampista è rientrato pienamente a disposizione del gruppo e prenderà parte alla trasferta capitolina, offrendo un’alternativa vitale nelle rotazioni in mezzo al campo.

Di seguito, la lista ufficiale e completa dei giocatori convocati dal tecnico per la sfida contro i giallorossi:

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Franceschelli, Pessina, Ravaglia. Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Vitik, Zortea.

Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Joao Mario, Moro, Pobega, Sohm.

Ferguson, Freuler, Joao Mario, Moro, Pobega, Sohm. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

I rossoblù sono ora chiamati a una grande prova di maturità in uno stadio che si preannuncia infuocato, con il chiaro obiettivo di strappare il pass per il turno successivo della competizione.