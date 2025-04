Bologna, 5000 tifosi lungo la A1 per la semifinale di Coppa Italia, ma Empoli è piena di trappole: i precedenti

Bologna, entusiasmo alle stelle in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia: 5000 tifosi attesi al Castellani questa sera

Un popolo in marcia, come ventisei anni fa. Nel 1999, i tifosi del Bologna avevano imboccato l’A1 inseguendo un sogno, direzione Firenze. Quella notte, però, la semifinale di Coppa Italia sfumò ai supplementari sotto i colpi di Cois e Rui Costa, in un match segnato anche da un controverso episodio arbitrale. Oggi l’entusiasmo è lo stesso, ma la meta è diversa: Empoli, dove il Bologna si gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia. Come riportato dal Resto del Carlino, saranno almeno 4.000 i tifosi rossoblù nel settore ospiti, ma il numero potrebbe arrivare a 5000, considerando chi ha trovato posto in altri settori del Castellani.

Uno stadio che, storicamente, non ha mai sorriso al Bologna. Nei 14 precedenti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, i rossoblù hanno vinto solo due volte. L’ultimo successo è del 15 marzo 2024, con un gol di Fabbian nei minuti di recupero, mentre l’unica vittoria in Coppa Italia risale al 2001, con un netto 1-4 firmato da Cruz, Gamberini e Pecchia. Il Castellani è stato anche teatro di momenti turbolenti, come l’addio di Walter Sabatini nel 2021, dopo un pesante 2-4 contro l’Empoli. Ma oggi la storia è diversa: il Bologna è in semifinale, il traguardo è vicino e non potrebbe esserci momento migliore per prendersi la rivincita e riscrivere il proprio destino.