Bologna, De Silvestri: «Importante non prendere gol e rompere la striscia»

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, parla della vittoria contro il Crotone senza subire gol. Ecco le parole del calciatore

Lorenzo De Silvestri esprime tutta la sua felicità per la vittoria contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport.

«Oggi non abbiamo preso gol, era importante interrompere questa striscia. Sono contento perché nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di sacrificio: complimenti non solo alla difesa e al portiere, che ha fatto una grande parata, ma a tutto il gruppo, avanti così.

Siamo una squadra con grosse qualità che deve capire quanto è forte, siamo in crescendo, se lavoriamo con umiltà possiamo mettere sotto chiunque. Veniamo da due vittorie consecutive, andiamo avanti con consapevolezza e fiducia, ci aspettano due gare importanti con l’Inter e la Roma, ce le andremo a giocare».