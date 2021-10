Bologna, De Silvestri: «Io difensore? In carriera ho ricoperto tanti ruoli»

Prima di Napoli-Bologna, il difensore dei rossoblù ha presentato la partita contro gli azzurri

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lorenzo De Silvestri ha presentato Napoli–Bologna. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Consapevolezza di essere una squadra con qualità e con spirito. Ci è mancato veramente poco. C’è consapevolezza. Io difensore? Ho coperto tanti ruoli in carriera. Posso fare sia il terzino che l’esterno. In difesa dovrò essere più concentrato ed essere d’appoggio in avanti».