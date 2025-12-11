Bologna, Di Vaio sicuro: «Abbiamo una grande squadra, mentre su quel reparto...» - Calcio News 24

Bologna: Di Vaio su rosa e mercato — abbondanza in avanti, alle spalle serve rinforzare

Il Bologna sta vivendo un momento interessante sotto diversi punti di vista, tra prestazioni in campo e riflessioni sul mercato di gennaio. Il direttore sportivo Marco Di Vaio ha commentato la situazione della squadra ai microfoni di Sky Sport, sottolineando luci e ombre che emergono soprattutto guardando la rosa e le prossime possibilità di mercato.

Secondo Di Vaio, il reparto offensivo del Bologna è attualmente ricco di soluzioni e opzioni: «Davanti abbiamo per fortuna grande abbondanza», ha spiegato, mettendo in chiaro che la qualità e la profondità nell’attacco consentono a mister Italiano di scegliere con tranquillità. Questo è un elemento non da poco in vista della seconda parte di stagione, considerando anche gli impegni europei e la necessità di ruotare uomini senza perdere competitività.

La nota dolente per il Bologna riguarda invece la retroguardia: «Dietro siamo corti», ha ammesso Di Vaio. Al momento la rosa manca di alternative solide nei reparti difensivi, soprattutto nei ruoli di terzino e centrale, dove la gestione degli infortuni e i carichi di partite possono pesare. Per questo motivo il club emiliano sta iniziando a guardarsi intorno in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di arrivare preparato qualora si presentasse l’opportunità giusta per rinforzare la difesa.

Di Vaio ha poi chiarito che l’attenzione del Bologna resta focalizzata sul presente e sulle partite in calendario, ma senza perdere di vista la sessione invernale. L’idea è quella di farsi trovare pronti al momento giusto, con mosse che possano dare subito un impatto positivo alla squadra, senza stravolgere però l’assetto costruito finora.

Inoltre, Di Vaio ha fatto capire che non è esclusa la possibilità di aggiornare la lista UEFA qualora dovessero arrivare giocatori pronti all’uso, come un attaccante esperto che possa integrare ulteriormente le scelte offensive.

In sintesi, il Bologna affronta la seconda parte della stagione con consapevolezza: una rosa forte in avanti e un reparto difensivo su cui lavorare. Il mercato di gennaio sarà un banco di prova importante per migliorare l’equilibrio complessivo e sostenere gli obiettivi stagionali della squadra rossoblù.

