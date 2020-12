Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha commentato il pareggio ottenuto con lo Spezia: le sue dichiarazioni

PRIMO GOL IN SERIE A – «Sono contento per il mio primo gol in Serie A, sicuramente sarebbe stato meglio se avessimo conquistato la vittoria».

PRESTAZIONE – «A fine primo tempo, anche se sotto uno a zero, ci siamo detti di continuare con positività anche perché eravamo stati pericolosi».

RITIRO – «Il ritiro è un’occasione per stare uniti e concentrarci maggiormente sulle partite, stiamo bene».

OBIETTIVI – « Dal punto di vista personale devo ancora migliorare ma sto lavorando duro, voglio aiutare i compagni con le mie giocate».