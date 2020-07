Bologna, Dominguez: «Mi sono adattato. Contro l’Inter siamo stati fortunati»

Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato del suo periodo di adattamento in rossoblù e della partita contro l’Inter

Nicolas Dominguez è arrivato al Bologna a gennaio dal Velez e, dopo un periodo di difficoltà, si è ora adattato alla sua nuova squadra. Ne ha parlato lo stesso centrocampista argentino in una intervista a Tyc Sports.

PERIODO DI ADATTAMENTO – «Dopo la quarantena ho iniziato giocare di più e mi sono adattato meglio. Quando sono arrivato in Italia mi sono dovuto adattare a una nuova lingua, a una nuova squadra e a un allenatore. Mihajlovic ha un’idea simile a quella di Heinze. Il calcio qui è più fisico e dopo diversi mesi sono tornato a giocare: mi sono sentito molto bene. Grazie ad Heinze sono riuscito a realizzare tante cose, come giocare per la Nazionale e in Europa. Mi ha dato fiducia, ho imparato molto da lui».

LA PARTITA CON L’INTER E LAUTARO – «Io e Lautaro abbiamo parlato prima della partita, poi l’ho salutato. Penso che abbia fatto una grande partita. Siamo stati fortunati quando ha sbagliato dal dischetto, poi l’abbiamo ribaltata».