Bologna, è ufficiale l’acquisto di Dominguez. Contratto depositato in Lega

Bologna, ufficiale l’acquisto di Nicolas Dominguez. Il contratto dell’argentino è stato ufficialmente depositato in Lega

Sinisa Mihajlovic ha il suo primo rinforzo. Si tratta di Nicolas Dominguez, centrocampista arrivato dal Velez. Era solo questione di tempo, ma adesso il Bologna ha ufficialmente depositato il contratto in Lega.

L’argentino, acquistato in estate, adesso è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia. Il tecnico serbo può sorridere, in attesa di altri profili destinati a vestire la maglia rossoblù come Barrow e Ibanez.