Bologna, nodo Fabbian: i rossoblù vogliono ripartire da lui, ma le insidie non mancano

Giovanni Fabbian è uno dei tasselli da cui Italiano e la dirigenza del Bologna vuole costruire la prossima stagione: i dettagli

Il Bologna spera fortemente di trattenere Giovanni Fabbian e, al momento, ha motivi concreti per crederci. L’Inter, che avrebbe la possibilità di riscattarlo entro il 1 luglio per 12 milioni di euro (dopo averlo ceduto in prestito biennale a fronte di 5 milioni), avrebbe infatti fatto sapere ai dirigenti rossoblù di non voler esercitare l’opzione. Questo significherebbe la permanenza del giovane trequartista classe 2003, protagonista di una crescita costante nell’ultima stagione e titolare anche nella finale di Coppa Italia contro il Milan.

Fabbian, stimato sia da Vincenzo Italiano che dalla dirigenza felsinea, è ritenuto pronto per prendersi sempre più spazio. Tuttavia, nel calcio nulla è definitivo fino all’ultimo minuto: ecco perché a Bologna si attende con cautela la conferma ufficiale entro la data fatidica. Qualora l’Inter dovesse tornare sui suoi passi, forte anche dell’interesse di Fiorentina e Lazio per il giocatore, il Bologna si troverebbe costretto a cercare un sostituto.

In quel caso, le alternative sono già state individuate: la pista italiana porta a Fabio Miretti, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. L’opzione estera è Sven Mijnans, trequartista dell’AZ Alkmaar classe 2000, già osservato dai dirigenti emiliani in occasione delle partite dell’AZ per seguire altri obiettivi (Wolfe e Van Bommel). Quest’ultimo, esterno d’attacco olandese, è uno dei primi nomi in caso di partenza di Ndoye.

Dunque, se nulla cambierà da qui a luglio, Fabbian sarà parte integrante della rosa di Italiano per la nuova stagione. Altrimenti, si attiverà il piano B. Ma a Casteldebole, per ora, si respira ottimismo.